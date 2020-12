Remontée des cas Covid : L'appel des femmes de Benno aux populations et aux médias

Les femmes membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ont exprimé leur inquiétude face à la remontée des cas de Covid-19 ces derniers jours, alors que le Sénégal, rappellent-elles, "avait réussi avec des mesures efficaces, à la stabiliser et à s'acheminer vers la relance de notre économie avec le PAP2A".

Dans un communiqué reçu, elles disent constater, " aujourd’hui, avec beaucoup d’inquiétude l’augmentation des cas positifs concernant cette pandémie qui émeut le monde entier et bouleverse l’économie de tous les pays.

Ainsi, "Nous invitons les populations à être conscientes de la dangerosité du moment avec l’augmentation des cas dits positifs et le retour constaté des cas communautaires".

Les femmes de Benno invitent les leaders d’opinions notamment les associations de jeunes, les groupements de femmes, les délégués de quartiers, les imams, " à s’investir dans l’information, la sensibilisation et la conscientisation des citoyens sénégalais au respect strict des mesures barrières ". De même, elles appellent les hommes de médias, les acteurs culturels, les plateformes de jeunes et de femmes mises volontairement en place durant la Covid-19, " à s’inspirer du travail remarquable accompli par le ministre de la Santé et à l’appuyer dans ses efforts de tous les jours pour venir à bout de la pandémie", conclut le texte signé de la Coordinatrice nationale des Femmes de Benno, Mme Ndeye Marième Badiane.