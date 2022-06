REMOUS À YEWWI : Dr Babacar Diop zappé des investitures, ses partisans crient au «coup tordu» et crachent du feu

Le quotidien Les Échos l’avait annoncé et ça a fini par se confirmer avec la publication, hier, des listes des partis et coalitions de partis politiques engagés dans la bataille pour les législatives prévues au mois de juillet prochain.



D'après le journal, Dr Babacar Diop, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ne figure pas sur les listes. Ni comme titulaire, ni comme suppléant. Et il faut dire aussi que ce ne sont pas les questions qui manquent à Yewwi.



Ses proches ne digèrent alors pas du tout cette omission : "Qu’est-ce qui peut bien justifier l’absence du maire de Thiès et des responsables de son parti des listes de Yewwi Askan Wi pour les élections législatives ?"



Et d'enchaîner : "Sur quelle base un responsable de Taxawu Sénégal qui avait déserté les rangs de la coalition lors des locales à Thiès a été préféré au Dr Babacar Diop, grand artisan de la victoire de Yewwi dans la cité du Rail ? À coup sûr, la volonté d’éviter un cumul de fonctions ne peut être invoquée".



Biram Soulèye Diop a été investi tête de liste à Thiès, Barthélemy Dias à Dakar, Dr Oumar Cissé à Rufisque, Ameth Aïdara à Guédiawaye, pour ne citer que ces maires. "Ceux qui pensent, par ce coup tordu, briser l’élan du maire de Thiès, se trompent lourdement de cible", assurent les partisans de Dr Babacar Diop.