Rencontre Gouvernement-Médias : Abdoulaye D Diallo, Mamadou Talla, Dame Diop passent l'oral

Rencontre Gouvernement-Media, ce vendredi 10 Juin

La rencontre entre le gouvernement et les médias, dénommée « Le gouvernement face à la presse » se tient ce vendredi 10 juin à 10h, à l’hôtel Terrou-Bi de Dakar.





D’après le communiqué parvenu à Seneweb, la conférence de presse sera animée par M Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, Mamadou Talla, ministre de l’Éducation nationale, et Dame Diop, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion. Ces derniers vont répondre aux questions des journalistes.