Rencontre Idy-Macky : ce que les deux hommes se sont dits

Vit-on les derniers instants de la très célèbre alliance politique du “Mbourou ak soow” ? Les derniers évènements enregistrés font croire que oui. Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a décidé de se remettre en scelle pour la quête au fauteuil présidentiel de 2024. Une ambition qui n’est pas du goût de ses désormais ex-compagnon d’armes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).





Ces derniers ont manifesté leur mécontentement et invité l’actuel président du conseil économique social et environnemental à démissionner de son poste. L’ancien maire de Thiès semble opter pour une séparation lente et progressive.