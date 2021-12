Renforcement de la Coalition And Nawlé : Bou Goumbala retrouve le Président Serigne Mboup, qui annonce Mariama Sarr comme « Maire honoraire »

Opérateur économique, Bou Goumbala est également une icône de l’espace politique kaolackois.





Allié de longues années durant avec la mairesse sortante, la Ministre Mariama Sarr, il a choisi avec ses affidés de battre campagne pour les locales du 23 janvier prochain aux côtés du Président Serigne Mboup, candidat de la coalition And Nawlé à la mairie de Kaolack.







Un ralliement en masse que fonde la raison, de l’avis de Monsieur Goumbala, qui a martelé que lui et ses compagnons ne sont motivés que par l’intérêt de Kaolack et des Kaolackois.





C’est pourquoi Monsieur Mboup, dont les actes posés depuis des décennies, parlent plus que tout, est leur allié « naturel » pour les locales en vue.





Lui faisant écho, le Président Mboup a remonté le temps, pour revisiter les relations étroites qui unissaient leurs parents et familles.







Ce candidat de la coalition And Nawlé, qui ne ferme presque plus l’œil du fait des nombreuses et citoyennes sollicitations dont il est l’objet, n’a pas manqué de saluer leur « dignité, que ne peut monnayer aucune fortune ».





La brèche était ainsi ouverte pour railler celui qui ignore les égards que mérite toute femme ; fut-elle une ex-épouse. D’ailleurs Monsieur Mboup, qui s’est gardé de citer un nom, a saisi l’occasion pour annoncer qu’au soir de leur victoire sur l’autre camp, « Mariama Sarr sera désignée « maire honoraire de Kaolack ».