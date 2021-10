[Vidéo] Me Aissata Tall Sall: "J'ai fini de tout rapporter à Podor "

Me Aissata Tall Sall a été accueillie par ses militants ce dimanche à Podor. Une foule nombreuse est venue lui dérouler le tapis rouge à l'aérodrome de Podor. A sa descente d'avion, la ministre des Affaires étrangères toute souriante a salué ses lieutenants et militants venus l'accueillir avant de se rendre à la bibliothèque municipale, prise d'assaut par ses partisans. Parmi les personnalités politiques de BBY, seul le Président du Conseil départemental était à l'accueil. Après une large communion avec ses militants, ATS a rencontré la presse et a livré quelques explications sur son renoncement à la mairie de Podor en perspective des élections locales de janvier 2022.