Rentrée scolaire : Ousmane Sonko se prononce

Ousmane Sonko sur la rentrée des classes

Le leader du Pastef/Les patriotes s’est exprimé sur Twitter, pour souhaiter une bonne rentrée aux “enseignants, élèves, parents et chauffeurs de bus scolaires”.





“La rentrée scolaire de cette année sera bien différente des précédentes. Mais nous savons que la résilience de la population permettra tout de même de tirer le meilleur des circonstances”, a-t-il écrit.