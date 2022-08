Résultats provisoires des législatives 2022 : Pape Diop s’est réjoui et remercie les électeurs

La coalition Bokk Gis Gis Ligueey a obtenu un (01) siège de députe pour la prochaine législature, selon les résultats provisoires proclamés hier par la Commission nationale de recensement des votes. Une victoire à l’issue de laquelle la tête de liste nationale de ladite coalition s’est réjouie de la « très belle aventure qu’ils ont partagée ensemble à travers la coalition et qu’ils comptent maintenir et renforcer pour les échéances à venir ». « Je voudrais remercier tous les électeurs qui nous ont accordés leurs suffrages, permettant ainsi à notre coalition d'être représentée dans la nouvelle assemblée », souligne Pape Diop dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Le politique a aussi remercié tous ceux qui se sont engagés à ses côtés avant et pendant les 21 jours de campagne électorale pour « porter le message de la coalition Bokk Gis Gis Ligueey et présenter son contrat de législature aux populations », notamment le professeur Aliou Sow du Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd) et Mouhamadou Lamine Massaly de l'Union pour une nouvelle république (Unr), ainsi que tous les responsables de partis, de mouvements et d'associations qui les ont accompagnés dans cette aventure.





La tête de liste nationale de ladite coalition Bokk Gis Gis Ligueey a tenu également à adresser ses vifs remerciements à l'ensemble de ses candidats dans tous les départements et à tous ses militants pour leur « engagement sans faille » pour la cause de leur coalition.