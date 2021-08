Retard dans la distribution des engrais : Les paysans invités à boycotter les élections locales

Alors que de fortes précipitations sont en train de s'abattre dans plusieurs localités du pays, des voix se font entendre dans le monde rural dénonçant le retard noté dans la distribution des engrais. C'est le cas notamment de celles des membres du mouvement "Aar sunu Momel". Dans un communiqué, Bachirou Bâ et ses camarades en veulent aux autorités, particulièrement au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, qu'ils accusent d'être la source de tous leurs déboires.





"Le ministre Moussa Baldé a reçu très tôt son budget alors que les agriculteurs ne parviennent pas à recevoir les engrais. Or, depuis quelques mois, le Sud et le Nord du pays ont été bien arrosés par l'eau de pluie et certaines cultures de mil arriveront bientôt à terme. Et puis cette année, le monde rural est resté 18 jours sans aucune goutte d'eau et pour autant le ministre n'a pris aucune initiative contrairement à son prédécesseur Pr Abdoulaye Seck qui avait mis sur pied un plan d'adaptation en 2018 avec un budget de 5 milliards en appui aux paysans", a-t-il fait remarquer.





Aussi, révèle B. Ba, "le budget du ministre a connu une augmentation de 20 milliards et au lieu du mois de juin, il l'a reçu en avril. Pendant ce temps, le paysan n'a rien reçu. Le ministre avait dit que tout sera distribué au mois d'août mais que nenni. Cette situation ne peut perdurer".