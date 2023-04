Révision des listes électorales : plus de 5000 personnes enrôlées dans le département de Kolda

La révision exceptionnelle des listes électorales fait état de 5023 demandes, tous types confondus, qui sont enregistrées à Kolda à la date du 24 avril 2023. Ces 5023 inscrits sont issus des différentes localités du département et de la commune de Kolda. Selon le Préfet de Kolda, les primo-votants inscrits font un total de 4181 dans les 15 commissions du département voire les 15 communes, contre 1178 dans la seule ville de Kolda. Et cela au moment où on on dénombre 836 modifications de lieu de vote au niveau départemental dont 324 dans la seule commune de Kolda, poursuit l'autorité préfectorale. Et Diadia Dia de se féliciter du bon déroulement des opérations sans "difficultés majeures".





A ce jour, l'engouement est encore et toujours constaté surtout du côté des jeunes. Un résultat né entre autres de la sensibilisation et de la formation des jeunes leaders par le CASADES et son partenaire la Fondation Konrad Adenauer qui engage la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales.





Sous l'impulsion de Bassa Diawara secrétaire exécutif du CASADES, différents comités sont installés dans les différentes collectivités territoriales pour pousser et aider les jeunes à accomplir cet acte civique.





Un travail quotidien des jeunes leaders qui ont fini de détecter et recenser les primo-votants et autres personnes non encore inscrites.





Du côté de Kolda département et Kolda commune, les choses continuent à bouger tous les jours malgré la forte canicule qui s'abat ces derniers temps dans la capitale du Fouladou où les différentes commissions d'enrôlement reçoivent du monde à tout instant.





Et cela, à moins de dix jours de la clôture de ces opérations.