Saccage de la maison de Farba Ngom : BBY de la diaspora dans une colère noire

Par la voix de Sakhir Niang, coordonnateur du Cercle des républicains d’Italie, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de la diaspora a condamné avec la dernière énergie le saccage de la maison, à Ngor, du maire d’Agnam, Farba Ngom.





En visite à Richard Toll, le coordinateur du Cercle des républicains d’Italie a exprimé toute sa colère suite au préjudice subi par le député "apériste" dans l’attaque de son domicile ngorois.





Selon Sakhir Niang, ces actes de violence ont été perpétrés par des éléments infiltrés sans aucune valeur républicaine. Pour lui, le seul tort de Farba Ngom, c’est d’avoir affiché son engagement et sa loyauté sans faille au président de la République. Raison pour laquelle Sakhir Niang a demandé à l’État de rester fort afin que pareilles dérives ne se reproduisent plus, au risque de plonger le pays dans un cercle vicieux de représailles.





Sakhir Niang, qui a loué le bilan du président Macky Sall, a assuré que le cercle des républicains d’Italie continuera à s’ériger en bouclier face aux manipulations orchestrées par une opposition en panne d’arguments juridiques et politiques vis-à-vis des réalisations incommensurables du président Macky Sall.





Toutefois, le coordinateur du Cercle des républicains d’Italie n’a pas manqué de constater la léthargie dans l'animation du parti au pouvoir et de sa coalition BBY en Italie et dans la diaspora en général. D'ailleurs, a-t-il poursuivi, son mouvement compte corriger cette anomalie par la vérité, la communication et la sensibilisation en Europe.