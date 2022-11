Saër Niang, DG de l’ARMP : «Les audits ont révélé que des dysfonctionnements persistent, mais… »

La précision est de taille. Elle est faite par le Directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Saër Niang lors de la cérémonie de partage et de restitution des audits de 2020 et 2021, ce mercredi 30 novembre a déclaré qu’aucun dysfonctionnement qui relèverait de velléité de détournement n'a été constaté.







Cependant, suite aux éléments contenus dans ces rapports, il a soutenu qu’il y a des dysfonctionnements qui persistent. Sur ce, le chef de l’ARMP exhorte les autorités contractantes à faire l’effort de respecter les dispositions du Code des marchés publics. «Cela va de soi parce que les économies des marchés publics se trouvent réellement dans la transparence. Comment conforter le secteur privé ? Il faut le mettre en confiance et lui permettre d’arriver à remporter des marchés. Il faut que toutes les autorités contractantes jouent le jeu correctement. Mais, nous encourageons aussi le secteur privé d’aller davantage en groupement », a recommandé Saër Niang.





Par ailleurs, le Directeur général a renseigné sur les ententes directes :«Jusqu’ici le Sénégal les calculait par la valeur. Durant les années 2018 – 2019, on était autour de 6 ou 7%. Maintenant, on les calcule par le nombre sur interpellation de l’UEMOA qui veut que l’ensemble des pays membres calculent l’entente directe par le nombre de marchés passés par entente directe sur le total ». Et de souligner : «Le Sénégal est autour de 4 et 5% en 2020 et en 2021. Donc, globalement la transparence est respectée dans les marchés publics ».





Moins de contestations dans les marchés







Selon lui, avec les entreprises qui ne sont pas d’accord sur les attributions des marchés, l’ARMP s’est rendue compte que pour autant dans les années précédentes autour 400 recours ont été déposés. «Ce chiffre a baissé de moitié. On est maintenant entre 150 et 175 respectivement en 2020 et en 2021 », avance-t-il.





Ce bilan, estime Saër Niang, est certainement dû à la professionnalisation, à la formation et également à la transparence qui sont de mise dans le fonctionnement de cette structure de passation des marchés publics.