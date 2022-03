Safietou Diatta: L’amazone d’Ousmane Sonko à Jaxaay

Safietou Diatta, adjointe au maire de Jaxaay

Deuxième adjointe à la mairie de Jaxaay, Safiétou Diatta est l’une des porte-voix d’Ousmane Sonko dans la localité. Après le succès des locales, la trentenaire est désormais tournée vers les élections législatives, avec l’espoir de mener à l'hémicycle la bataille pour l’autonomisation des femmes.





Malgré le non-respect de la parité lors de l’installation des conseils municipaux dans les mairies, Madame Sane, Safiétou Diatta a toutefois réussi à être élue 2ème adjointe au maire de Jaxaay. Un poste qu’elle cumule avec son travail de fonctionnaire. Très ambitieuse, elle se donne comme sacerdoce l’autonomisation des femmes de sa commune, Jaxaay. « Pastéfienne » dans l’âme, Safietou Diatta a en ligne de mire les prochaines élections législatives, auxquelles sa coalition va prendre part.





Cette fonctionnaire, agent de facturation à l’hôpital Principal de Dakar, est entrée en politique par effraction vers 2017 et par admiration pour le leader du Pastef Ousmane Sonko.





« J’ai commencé à suivre, le président Ousmane Sonko, depuis 2016, à travers ses émissions, car il incarnait l’espoir pour la jeunesse. Avec un projet qui va vraiment changer le Sénégal. J’ai intégré le parti Pastef en 2017, lorsque je venais juste de déménager dans la commune de Jaxaay », raconte-t-elle.





Mère de famille, âgée de 34 ans, Safiétou a été la responsable de l’organisation au niveau départemental et la trésorière de Pastef, lorsque Jaxaay faisait partie du département de Rufisque. Et, avec le nouveau découpage administratif et l’érection du département de Keur Massar, elle a créé la cellule des Patriotes de la cité Gendarmerie. Très active, elle est devenue la responsable des femmes de Pastef, puis de Yewwi Askan Wi, au lendemain de la formation de cette coalition en vue des élections locales.





Les ingrédients du succès à Jaxaay





L’adjointe au maire est revenue sur le travail effectué en amont par l’équipe gagnante de la mairie de Jaxaay lors des locales.





« Tout le monde sait que la coalition Yewwi askan Wi n’a pas d’argent. Les gens ont eu à cotiser pour battre campagne durant les locales. Notre force est d’aller vers les populations, les écouter, les faire comprendre nos projets pour la commune », révèle-t-elle. Une stratégie qui pourrait être reconduite lors des élections législatives à venir.





Sur ce, elle estime que, « tout le monde sait que les leaders de la coalition YAW sont des leaders de valeurs. Ils ont déjà fait le gros du travail avec la coalition Yewwi Askan Wi. Notre candidat dans la commune, Abdou Aziz Diané (Maire de Jaxaay), qui était le candidat idéal dans la commune de Jaxaay a beaucoup de mérite, puisqu’il a beaucoup fait pour la commune, en tant que président de zone avec les ASC. Il est également un professeur qui a beaucoup fait pour les fils de Jaxaay. Tout cela constitue notre force pour avoir gagné les élections ».





Pour une autonomisation des femmes de Jaxaay





Pour la célébration de la journée de la femme, Mme Safietou Diatta encourage les femmes à aller de l’avant comme certaines l’ont démontré durant les élections locales et à prouver au monde qu’elles ne sont pas aussi vulnérables qu'on le pense.





« Nos projets avec les femmes de Jaxaay sont nombreux. Nous voulons leur offrir des formations qui vont leur permettre d’être autonomes. C’est cela notre principal objectif, nous ne voulons pas leur donner de l’argent. Car elles peuvent gaspiller cet argent ou financements pour autre chose. Sur ce, nous préférons les formations qui leur permettent d’être financièrement autonome et bénéfique pour la population et pour leur famille également », a expliqué Mme Sané.





Mieux, poursuit-elle, « nous voulons travailler avec toutes les femmes de Jaxaay et non avec les femmes de Yewwi Askan Wi seulement. On souhaite offrir des formations à toutes les femmes sans exception, celles qui sont dans les GIE pourront renflouer leurs caisses à partir de ces formations entrepreneuriales » a insisté l’adjointe au maire, qui souhaite une collaboration gagnante avec toutes les femmes de Jaxaay.