Saint-Louis : Bamba Dièye conteste le choix d’Abba Mbaye, Yewwi Askan Wi en sursis...

La coalition Yewwi Askan Wi a investi Babacar Abba Mbaye au détriment de Cheikh Bamba Dièye pour la mairie de Saint-Louis.



En effet, 91% des composantes de Yewwi ont voté pour Abba Mbaye contre seulement 9% pour Bamba Dièye.



Un vote que conteste le député et leader du FSDB/J prétextant une «violation» des règles et procédures édictées par la coalition.



D'après L'Observateur, l'ex-maire de Saint-Louis exige purement et simplement l’annulation du PV de la commission d’investiture.