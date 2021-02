SAINT-LOUIS - Viol à Pikine : Un homme de 32 ans assouvit sa libido sur une femme de 70 ans

On n’a pas encore fini de parler de la sombre affaire de viol et de pédophilie sur une fille de 13 ans, qui a secoué la ville de Saint-Louis ces derniers jours, qu’une autre horrible affaire de viol encore plus terrifiante frappe la ville tricentenaire.Les faits se sont déroulés dans le quartier de Pikine. Et cette fois, c'est une vieille femme de 70 ans qui est la victime. La septuagénaire a été violée par un jeune homme de 32 ans.Selon les informations recueillis par Seneweb, le jeune homme qui fréquentait la maison a attendu que la dame soit seule pour venir lui faire des avances.Éconduit par la femme qui pouvait être sa grand-mère, le jeune homme a usé de la force pour assouvir sa libido.Son geste est d’autant plus monstrueux, que la vieille femme était malade. Arrêté et présenté au juge d’instruction, l’homme a été déféré au parquet.