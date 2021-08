Saisie de drogue : 03 dealers dont un footballeur arrêtés par la police de Point E

Une belle moisson ! Les éléments du commissariat de Point E ont procédé à la saisie de 03 kg de chanvre indien suite à l'arrestation de 03 dealers entre Fass et Grand-Dakar.Suite à une information faisant état d'un trafic de chanvre indien à Grand-Dakar, les policiers du commissariat de Point E ont effectué un transport dans le domicile indiqué. Ferré dans sa chambre avec 01 kilogramme de drogue, le mécanicien âgé de 24 ans s'est mis à table. Dans ses aveux, S. Traoré dira qu'il s'est procuré le produit prohibé auprès d'un fournisseur à Colobane.Visé pour détention et trafic de chanvre indien, S. Traoré a été déféré hier jeudi dernier au tribunal de grande instance de Dakar.En effet, exploitant une information relative à un trafic de chanvre indien à Fass, les hommes du commissaire Thiam ont surpris dans une chambre, un footballeur, B.N. Ndiaye, en train de fumer et trier de la drogue. Ainsi, la perquisition effectuée sur place s'est soldée par la prise de 02 kg de chanvre indien.Pris en flagrant délit, le jeune dealer âgé de 21 ans confiera aux éléments interpellateurs que ce produit saisi, appartient à M. Dabo. Pour se tirer d'affaire, il les a conduits auprès de son acolyte. Mis aux arrêts, l'homme âgé de 29 ans a reconnu la paternité des 02 kg de chanvre indien."Je peine à joindre les deux et j'étais obligé de m'activer dans ce commerce illicite pour soutenir mes parents" a-t-il avoué devant les enquêteurs.Au terme de l'enquête préliminaire, ces dealers ont été présentés au procureur ce vendredi pour détention et trafic de chanvre indien. D'après une source de Seneweb proche du dossier, le jeune footballeur B.N. Ndiaye était de charger d'écouler la drogue pour le compte du cerveau M. Dabo.