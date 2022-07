Samba Sy (BBY): «Certains jeunes sont capturés par des discours qui ne sont pas vrais»

Le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sa a «décortiqué» les enjeux des élections législatives du 31 juillet 2022. C’était, ce week-end, lors de la conférence publique organisée par la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS), au siège de la Ligue démocratique (LD) en face ex-CTO Grand Yoff. Toutefois, il a plus axé sa communication sur la jeunesse. Samba Sy appelle à une «prise de conscience». «C’est le moment pour les électeurs, au regard de tous les chantiers en cours, de choisir pour la continuité ou pour la rupture. Voter pour la cohabitation est synonyme de bloquer tous les projets de développements du Sénégal », souligne-t-il.



Selon lui, «c’est une menace sur notre vivre-ensemble ». Le ministre de lancer, sans plus de précisions: «Tous les choix comptent. Voter, c’est agir en responsable. Beaucoup de votants sont jeunes. Ils ne sont pas instruits du parcours de notre pays. Ils manquent de profondeur historique. Ce sont des jeunes capturés par des discours qui transparaissent vrais alors qu’ils ne le sont pas. X est la solution. Il faut barrer le chemin à Y car il cherche ceci».