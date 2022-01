Sanctions contre le Mali : «Il est inacceptable qu’un régime militaire reste en place un quinquennat», Alassane Ouattara

Le président de la République ivoirienne a convié le monde de la presse en Côte d'Ivoire, pour leur présenter ses vœux de Nouvel An. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les sujets brûlants du moment, parmi lesquels les sanctions de la CEDEAO infligées au Mali.





Alassane Ouattara a affirmé que l’instance ouest-africaine reste ouverte à la discussion avec le gouvernement de transition malien, à condition que ce dernier respecte certaines conditions préalablement fixées.





«Mais pour cela, il faut un chronogramme crédible et une application de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu’un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens, mais c’est la junte qui doit prendre des initiatives : redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l’application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C’est cela notre souhait…», a déclaré le chef d’Etat ivoirien à la presse.





Il poursuit : «Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C’est vraiment à notre corps défendant que nous avons mis ces sanctions en place. Notre souhait serait qu’elles soient levées le plus rapidement possible.»