Sapco : Le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop passe le témoin au nouveau DG Souleymane Ndiaye

Passation de service à la Sapco

Le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, par ailleurs directeur général de Sapco a passé le témoin hier mardi, à son successeur Souleymane Ndiaye, ingénieur de formation, précédemment directeur des infrastructures aéroportuaires au ministère du Tourisme et des Transports aériens sous Alioune Sarr.





Souleymane Ndiaye a, à son actif, la livraison de l'aéroport International Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis et le début des travaux de construction de l'aéroport de Ourossogui/Matam entre autres.