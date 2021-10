Scènes de violences notées à Somone : Les jeunes membres de l'ADS lavent à grande eau leur maire

Scène de violence à l'Ads de Somone

Les Jeunes membres de l'Alliance pour le Développement de Somone (ADS) ont recadré les faits et donné leur part de vérité sur les scènes de violences notées lors de l'Ag de ladite Alliance, le 10 octobre dernier.





En effet, le bureau sortant a voulu uniquement renouveler le tiers sortant, ce à quoi une partie des jeunes de l'ADS s'est opposée. Ce qui a entraîné des scènes de violences.





"Les jeunes présents voulaient que le règlement intérieur soit appliqué à la lettre, c'est-à-dire, que tout le comité directeur soit renouvelé. L'ADS est une association apolitique. L'actuel bureau sortant a épuisé son mandat et avait convoqué une réunion pour renouveler le comité directeur. Mais devant la présence massive des jeunes venus répondre à la convocation ce jour, le bureau a voulu faire du dilatoire pour ne pas aller au renouvellement", explique Abdou Diouf, membre de l'ADS.





Il botte également en touche, toute implication du maire, en affirmant : "Que ça soit clair, net et précis, le maire n'est en rien impliqué dans cette affaire. On a même parlé de la présence de nervis, ce qui n'est pas vrai. Il n'y avait que des jeunes habitants de Somone et membres de l'Ads. Dans la commune, tout le monde se connaît. Nous tenons à préciser que ceux qui étaient présents sont tous des jeunes de Somone, qui n'ont fait que répondre à une convocation du bureau sortant. Il n'y avait pas l'ombre d'un nervis".





Ainsi, pour ces jeunes, ce qui c'était passé est un évènement fâcheux que la presse a relatée d'une certaine manière. En outre, ils comptent saisir le ministre de l'Intérieur et la justice pour faire valoir le droit. Car, explique-t-on depuis 1 an, le bureau sortant a fini son mandat mais refuse d'aller au renouvellement.