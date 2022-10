Secteur Touristique : Macky Sall invite son Premier Ministre à procéder au lancement de la saison touristique 2022-2023

Le Président Macky Sall a invité le Premier Ministre Amadou Ba, à procéder au lancement de la saison touristique 2022-2023. Une attention particulière devra être apportée dans une dynamique de relance du secteur touristique. A cet effet, le Président Macky Sall a invité le Ministre du Tourisme d’engager des concertations avec les acteurs et les autres parties prenantes. Ce, dans l'objectif de développer les zones touristiques émergentes, notamment Pointe sarène, Mbodiène, Joal Finio, îles du Saloum et de la basse Casamance, etc.

Dans le respect du pacte de stabilité social signé, le Président de la République impulse vers la redynamisation du crédit hôtelier et de l’emploi au niveau des établissements et sites touristiques.

Aussi, il a rappelé la nécessité d'œuvrer pour la préservation des plages et du cadre de vie des localités touristiques : gage d'un tourisme sain, dynamique et viable.