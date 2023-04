Sécurité des personnes et de leurs biens au Sénégal : Faly Seck salue le dynamisme du Président de la République

C’est sous la présence de l’essentiel des autorités administratives de Ross-Béthio, et de la sous-préfète en particulier, que la fête de l’indépendance du Sénégal a été célébrée dans cette partie du pays . Il y avait aussi, à côté du maire, Faly Seck, les maires des communes de l’arrondissement de Ndiaye, le commandant de brigade, les délégués de quartiers en plus d’une forte mobilisation chez les populations.





Dans son discours, l’édile de la commune préféra d’abord se réjouir de l’engagement noté de part et d’autre avant de saluer la belle prestation des forces de défense et de sécurité qui ont offert aux populations un excellent défilé : « Aujourd'hui, 4 avril 2023, nous célébrons le 63ème anniversaire de l'accession de notre pays, le Sénégal, à la souveraineté internationale. Permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont issus des autres localités de l’arrondissement et qui ont choisi de venir rehausser de leur présence cette belle fête d’anniversaire de notre indépendance. C‘est pour moi une belle occasion, en ces moments solennels, d’adresser à chacune et chacun d’entre vous mes chaleureuses félicitations. Cette fête nationale célébrée en plein ramadan chez les musulmans mais aussi en plein carême chez nos parents chrétiens, ne fait que la rendre plus hiératique. Je demande pardon à tout le monde. Je voudrais aussi rendre hommage à nos anciens combattants dont le souvenir de leurs sacrifices demeure gravé dans nos mémoires collectives. À vous Armée, forces vitales de la nation, qui êtes à l'honneur aujourd'hui, je voudrais à travers le commandant de brigade de la gendarmerie de Ross-Béthio, signifier notre satisfaction et notre fierté. Je salue votre fidélité à la symbiose armée-nation, votre attachement aux valeurs de la République et des institutions, et vos qualités intrinsèques. Je profite de l’occasion pour saluer l’excellente prestation en matière de sécurité de nos braves ASP ».





Faly Seck de se réjouir, ensuite, de la posture du Chef de l’État par rapport à la montée de l’insécurité. « Je voudrais aussi décerner une mention spéciale à son Excellence le Président de la République monsieur Macky Sall qui, face à la montée des périls a instauré une politique dynamique de sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l'Etat et assurer la sécurité des personnes et des biens. Aussi je voudrais inviter madame le sous préfet de Ndiaye, que je félicite pour la belle organisation de cette cérémonie, d'attirer l’attention de la plus haute autorité, sur la nécessité d'installer un commissariat de police, d'un groupement de sapeurs pompiers et d’une unité de service d‘hygiène à Ross- Béthio ».