Sécurité routière : "Les 23 mesures peuvent atténuer les accidents" (Mamadou Talla)

Selon le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, les 23 mesures prises lors du Conseil interministériel consacré à la sécurité routière, suite à l'accident tragique de Sikilo, peuvent atténuer les accidents.





Mamadou Talla prédisait, ce jeudi 19 janvier 2023, la première réunion du bureau élargi de l’Association des maires du Sénégal (AMS).





"Si on va dans cette direction, nous allons diminuer le nombre d'accidents. Surtout que, quand on fait la photographie du Sénégal de 2012 à aujourd'hui, en termes d'infrastructures, de routes et d'autoroutes, beaucoup a été fait. C'est un travail pédagogique qu'il faut faire au niveau des populations, des transporteurs, des conducteurs, de tout le monde. En respectant les mesures édictées par le gouvernement", insiste le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires.