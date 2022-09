Sédhiou : La classe politique apprécie différemment le tout nouveau Premier Ministre

« Si on se réfère au discours d’hier à la Nation du Président Macky Sall, je crois qu’Amadou Bâ est l’homme de la situation parce que les questions évoquées par le chef de l’Etat demandent une réponse économique, domaine de prédilection du tout nouveau Premier Ministre ». Tel est le point de vue de l’apériste, Omar Kanté, 2ème adjoint au maire de Sédhiou. Omar Kanté estime que le choix d’Amadou Bâ est très motivé par le besoin de créer une rupture dans la prise en charge des préoccupations des populations. Dans ce sens, dit-il, Amadou Bâ est un homme du sérail, qui sait par quels moyens et stratégies répondre à l’attente des populations malgré le contexte mondial difficile.





Un point de vue que ne partage pas Cheikh Tidiane Diedhiou, de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Pour le camarade d’Ousmane Sonko, Amadou Bâ a fait trois ministères sans aucun exploit. Aux finances, au plan comme aux affaires étrangères, il n’a donné aux Sénégalais aucune satisfaction qui puisse aujourd’hui donner l’espoir qu’il va créer une rupture. La seule rupture à laquelle les Sénégalais s’attendent, c’est le départ de Macky Sall en 2024.





Du côté du Parti démocratique sénégalais (PDS), on nourrit quelque peu un sentiment d’impartialité. Le secrétaire général adjoint de cette formation politique, de prime abord, a salué le fait que le président vient de respecter la constitution avec la nomination d’un Premier Ministre dont le retour a été voté en procédure d’urgence depuis décembre dernier. Mamadou Lamine Mané explique qu’avec la décrépitude que connait l’Alliance Pour la République, (APR), le président avait besoin d’un homme de consensus à la dimension d’Amadou Bâ dont la trajectoire est élogieuse. « C’est quelqu’un, qui, du point de vue du verbe et de la tenue, est irréprochable, il est humainement correct, il entretient de bons rapports avec toute la classe politique de façon générale et de ce point de vue, il peut calmer la situation sociale en flammes ».