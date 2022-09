Séminaire des députés Benno : ce qui s’est passé à Saly ce weekend

Les nouveaux députés de Benno étaient en conclave ce weekend à Saly. Les 81 parlementaires présents, étaient répartis entre trois hôtels : Saly Princesse, Rhino et Amaryllis.



Deux absents ont été relevés par L’Observateur, qui a levé le voile sur le déroulement de la rencontre organisée en prélude à l’installation, ce lundi, de la 14e législature de l’Assemblée nationale. Awa Dia de l’Alliance des forces de progrès a manqué à l’appel pour raisons médicales. Pape Diop de Bokk Gis Gis, qui a rallié Benno, non plus, n’était pas à Saly. Le motif de l'absence de ce dernier n’a pas été précisé.



Le séminaire a porté sur cinq thèmes : «L’environnement institutionnel de la République du Sénégal», «Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif», «Le rôle, les missions et la responsabilité du député au regard de la Constitution et du Règlement intérieur» et «Le budget et le contrôle budgétaire».



L’Observateur renseigne que les quatre premiers thèmes ont été introduits par l’ancien président du groupe Benno, Aymérou Gningue, le conseiller juridique du chef de l’Etat Ismaïla Madior Fall et Seydou Diouf. Le cinquième porte la signature du directeur général du Budget, Mamadou Moustapha Bâ.



La question des candidats de Benno pour le poste de président de l’Assemblée nationale et celui de président du groupe parlementaire n’a pas été abordée. Ce n’était même pas à l’ordre du jour, d’après une source de L’Observateur.



Le journal informe que les députés de Benno seront édifiés ce matin, peu avant l’ouverture de la séance inaugurale. Les choix seront faits par le Président Macky Sall.