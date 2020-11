Senelec-Akilee : Les prolongations se jouent à l'OFNAC

Plusieurs membres de la trésorerie et de la direction administrative et financière de la Senelec ont été entendus par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).