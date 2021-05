Séparation avec Khalifa Sall : Aminata Mbengue Ndiaye accuse...

La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a profité de la cérémonie de présentation de condoléances à Khalifa Sall, qui a perdu sa mère, pour solder ses comptes.



«Ce que j’ai fait en politique avec Khalifa Sall, personne ne le fera plus jamais avec lui. Sinon, la retraite le rattrapera», a déclaré Aminata Mbengue Ndiaye devant Barthélémy Dias, Bamba Fall et Cie.



Quid de sa séparation avec l’ex-maire de Dakar ? Selon Les Échos, la patronne du PS accuse Satan et les vicissitudes de la vie. «Khalifa Sall est né socialiste et restera socialiste», a-t-elle martelé.