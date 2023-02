Série de plaintes contre Ousmane Sonko :la mise en garde des patriotes de la banlieue

La coordination départementale du Pastef Pikine apporte tout son soutien à Ousmane Sonko , dans les affaires l'opposant à Mame Mbaye Niang et Adji Sarr. Les patriotes de la banlieue ont fait face à la presse ce mercredi à Djeddah Thiaroye Kao . Ces "Patriotes" décident désormais de s’ériger en bouclier pour défendre leur leader. Ils disent ne pas accepter qu’Ousmane Sonko soit l’agneau du sacrifice. Toutes les entités de la banlieue ont fait bloc autour de leur leader. Ces organisations ont savoir que personne n'empêchera Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de 2024"Ce peuple sénégalais n'acceptera pas cette volonté manifeste de liquidation du Président Ousmane Sonko. Nous sommes prêts à faire face à toute tentative. Nous mènerons le combat pour libérer notre cher Sénégal des griffes des prédateurs qui le tiennent en otage" , a martelé le député -Maire Alioune Badara Beye

La rencontre a été une occasion pour les "Patriotes" de renouveler leur fidélité à leur mentor Ousmane Sonko. Ils ont également dénoncé ce qu'ils qualifient d'acharnement.