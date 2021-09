Serigne Bass Abdou Khadre sur les Locales à Touba : «Il n’y aura que la liste du khalife»

Serigne Bass Abdou Khadre Mbacke sur la mairie de Touba

«La communauté rurale a existé sous le magistère de Serigne Abdoul Ahad et il y avait, à l’époque, une liste unique. Aujourd’hui, le monde a évolué, mais Touba est une ville spéciale. À cet effet, aucun changement ne sera apporté à la démarche à adopter. Il n’y aura que la liste du khalife général», a rappelé Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, dans une déclaration faite ce lundi.









D’ailleurs, en cette veille d’élections, il a précisé que le khalife général des mourides, conformément à ses prédécesseurs, tient au respect des interdits, en matière d’activités politiques. «Il n’est plus question d’entendre des invectives et menaces dans la cité religieuse, en période électorale. Et quiconque veut mener ses activités politiques le fasse hors de la cité religieuse de Touba», a-t-il ajouté, indiquant que la mission de Serigne Mountakha à la tête de la communauté consiste à veiller et à mettre en garde.