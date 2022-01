Serigne Mboup, 1er Maire de Kaolack doublement élu par ses concitoyens

De l’indépendance du Sénégal à nos jours, les nombreux maires ayant défilé à la tête de Kaolack ont été portés par un parti ou une coalition au pouvoir ; ceci de Oualdiodio Ndiaye à la mairesse sortante Marima Sarr. 2022 est arrivé avec une rupture de taille dans ce mode d’acquisition du pouvoir local. Car si jusque-là tous les édiles de la capitale du Saloum ont été bénis et soutenus par l’appareil d’Etat, le Président Serigne Mboup lui, a été plébiscité le 23 janvier dernier par une écrasante majorité de Kaolackoises et de Kaolackois. Il était à la conquête des suffrages de ses concitoyens sous une bannière citoyenne cosmopolite : la coalition And Nawlé-And Liggey, qui regroupe essentiellement des mouvements mis en place par des Kaolackois ; même de la Diaspora !





Le Maire Serigne Mboup a été le principal tisserand de cette alliance, qui a, aussi, triomphé dans le département et qui a été, également, le porte-étendard d’autres candidats à des collectivités locales du Sénégal.





Il s’y ajoute que son populaire choix par Kaolack intervient dans le cadre d’un nouveau contexte constitutionnel instaurant l’élection des maires et présidents de conseils départementaux au suffrage direct.





Ainsi le Président Serigne Mboup entre dans l’histoire politique comme premier maire de Kaolack doublement élu par ses concitoyens de tous sexes, âges, catégories socio-professionnelles et confessionnelles.





C’est ce qui fait que l’investiture du dynamique et entreprenant Président Serigne Mboup au sommet de l’Hôtel de ville de Kaolack annonce toutes les promesses d’une gouvernance locale citoyenne, qui sera très certainement axée sur un pragmatisme concerté pour assainir, développer et entretenir durablement Kaolack : (« Settal, Suxali, Samm », comme l’exprime le slogan de campagne de la coalition du Président Serigne Mboup.