Serigne Modou Mbacké Bara Dolly (APR) attaque Sonko : < >

Encore une nouvelle accusation portée contre le leader de Pastef/Les patriotes. Selon Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, Ousmane Sonko a une double facette.



Le responsable de l'Alliance Pour la République a mouillé l'ancien inspecteur des impôts et domaines, dans un nouveau scandale présumé.



<<Je connais Ousmane Sonko mieux que tout le monde. Nous avons bénéficié respectivement d'un terrain derrière le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor non loin de l'ancien site des mécaniciens. C'était sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Il a acquis ce terrain en tant que courtier. Ce dernier ne va pas me contredire>>, a-t-il enfoncé pour charger le député Ousmane Sonko.



Selon lui, le leader de Pastef a fait des démarches pour obtenir des terrains et aujourd'hui encore, il exerce en tant que courtier. Serigne Modou Mbacké Bara Dolly d'ajouter que Sonko tente de tromper les Sénégalais mais ne croit pas en ses idéologies.



Le Mbacké Mbacké a par ailleurs déploré le manque d'eau à Touba durant le magal.