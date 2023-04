Serveurs brûlés, un ordi disparu… : le troublant incendie de la Caisse des dépôts et consignations

Un violent incendie s’était déclaré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 16 mars dernier, jour du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko. Le feu est parti du troisième étage de l’immeuble, sis sur la VDN, et ses propagé aux quatrième, cinquième et sixième niveaux. Les sapeurs-pompiers ont dû batailler ferme avant de venir à bout des flammes.