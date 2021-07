Seydou Guèye : "Dans l'opposition, l'Apr n'a jamais été d'accord avec le bulletin unique"

Pierre d'achoppement du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, dans le cadre du toilettage du Code électoral, le bulletin unique a été encore écarté par la majorité.





Et selon Seydou Guèye, cette divergence de point de vue sur la question n'est ni circonstancielle ni dictée par une posture de tenant actuel du pouvoir.





"Le bulletin unique n'est pas un point sur lequel on a une position convergente avec l'opposition et de tout temps", précise le ministre porte-parole de la présidence de la République sur les ondes de Sud Fm.





"On semble dire que quand on était dans l'opposition, on était d'accord. C'est totalement faux !", martèle-t-il.