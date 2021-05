Signature d’un partenariat entre le CNFTPA et la société allemande KTI

Ce mercredi 26 Mai 2021 se tenait la signature d’une convention de partenariat entre le Centre National de Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture et la société allemande KTI, firme mondiale, spécialisée dans les équipements en réfrigération et froid. KTI propose des usines à glace modernes et mobiles adaptées à la production industrielle. Elle vise particulièrement le secteur de la pêche confronté aux défis liés à la conservation des produits halieutiques.





Représentée par son Directeur Général de la zone Afrique de l’ouest, Monsieur Sada LY, KTI s’est engagée à accompagner le Centre dans la formation de ses apprenants en matière de froid en le dotant très prochainement d’une usine à glace en écaille conteneurisée avec stockage de glace. Cette unité de production aura une vocation pédagogique et entrepreneuriale pour les apprenants.

Monsieur LY a rappelé que ce don s’inscrit dans une démarche RSE consistant à relever le plateau technique pédagogique du CNFTPA et à offrir des alternatives entrepreneuriales aux jeunes. Il a également évoqué la question de la mobilité estudiantine en rappelant que des sessions de formation technique seront proposées aux apprenants à Dubaï et en Allemagne.





A sa suite, Monsieur Samuel FAYE, Directeur du CNFTPA a rappelé l’importance de la maitrise de la chaine de froid dans la formation du CNFTPA et a précisé que ce don vient à son heure. En effet, le CNFTPA pour mieux répondre aux besoins de la vie professionnelle a procédé à une importante réforme de son programme de formation et a renforcé ses contenus pédagogiques liés à la gestion du froid. Les parties se sont mutuellement félicitées de cette avancée majeure pour la formation professionnelle et technique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.