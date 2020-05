Sn-Hlm : Le président du conseil d'administration fait condamner un syndicaliste

Selon Le Soleil, le Président du conseil d'administration de la Sn-Hlm a gagné son procès contre l'ancien secrétaire général du syndicat de la boîte, Ibrahima Camara.







Ce dernier a été reconnu coupable de complicité de diffamation sur la personne de Moustapha Fall «Che».





Il a écopé de six mois assortis du sursis et le paiement de dommages et intérêts de 2 millions.





Le syndicaliste a été condamné pour des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée le 11 juin 2019.





Ibrahima Camara avait accusé le Pca d'avoir réclamé au chef de l'État une augmentation de son salaire jusqu'à 3 600 000 Fcfa brut, percevant ainsi "illégalement" 31 680 000 Fcfa de mai 2014 à janvier 2018.