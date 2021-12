Soham Wardini plaide l’amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade

Une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. L’intention est prêtée au président de la République. Si c’est le cas, la maire de Dakar applaudit des deux mains. « Ça va servir à décrisper le climat politique. Il faut le faire pour qu’il y ait un apaisement. À l’ouverture du dialogue national, j’en avais parlé au chef de l’Etat, Macky Sall. Je lui avais demandé de libérer Khalifa Sall », a déclaré Soham Wardini. Elle était l’invité de l’émission JDD, ce dimanche. « Je pense qu’une amnistie peut vraiment amener le calme au Sénégal. Elle peut réconcilier tout le monde. Et que les personnes citées, Khalifa Sall comme Karim Wade, puissent recouvrer leurs droits civiques et politiques pour se présenter aux élections. Le Sénégal a besoin de tous ses fils. Je lance à nouveau un message au président de la République pour qu’il aille dans ce sens », a-t-elle poursuivi.