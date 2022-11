Sonko à Pire : une visite et une polémique

Ousmane Sonko était à Pire hier, jeudi, dans le cadre de sa tournée politique. D’après Source A, cette visite a soulevé une polémique. Et pour cause. Le président de Pastef n’a pas rencontré le khalife ou son représentant et, contrairement à la plupart des étapes de son tour du Sénégal, les populations locales ne lui ont pas manifesté une grande attention.



Source A rapporte qu’à Pire on se demande, en effet, si c’est le khalife qui a boudé Ousmane Sonko ou si c’est ce dernier qui s’est gardé de lui rendre visite. En tout cas, la rencontre entre le maire de Ziguinchor et le guide de la localité n’a pas eu lieu comme le veut la tradition lors des visites des politiques dans les cités confrériques.



Le journal informe que le Patriote en chef s’est plutôt rendu chez Serigne Sidy Mbacké, un dignitaire religieux dont l’épouse est conseillère départementale Benno Bokk Yakaar et réputée proche du Président Macky Sall. Ensuite, ajoute la même source, il a visité Ndieugueuthie et Mbarack Lô.



Quid du manque d’intérêt des populations pour la délégation du leader de Pastef ? Un habitant de pire interrogé par Source A croit comprendre. Il dit : «La commune est en train de réaliser six kilomètres d’éclairage qui vont profiter à 20 villages. On est en train de construire un forage dont la capacité pourra ravitailler 30 villages. Donc Pire est en chantier et les populations ne peuvent pas perdre leur temps pour accueillir des opposants.»