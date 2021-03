Sonko et Khalifa en conférence de presse

Ousmane Sonko et Khalifa Sall

Le leader du Pastef Ousmane Sonko et celui de Taxawu Senegaal Khalifa Sall co-animent une conférence de presse ce mardi après-midi. La prise de parole aura lieu au siège du parti de Khalifa Sall.





Même si les thèmes abordés ne sont pas dévoilés, on imagine aisément qu’ils vont parler politique. Que ce soit sur la situation actuelle du pays ou les élections à venir.