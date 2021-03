Sortie de crise politique : Le forum Initiative citoyenne propose des axes

Le forum Initiative citoyenne, conscient que la paix reste un objectif commun, soumet des propositions basées sur «une démarche inclusive et des considérations impartiales reposant sur trois principaux leviers, à savoir : la libération des acteurs politiques et des citoyens emprisonnés, et laisser la justice faire sereinement» son travail, dans l’affaire qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko.En effet, dans un communiqué parvenu à Seneweb, Il exhorte à «revoir des mécanismes de garanties et d’indemnisations aux personnes physiques et morales touchées par les dégâts collatéraux de crise. Et, enfin, situer les responsabilités sur les usages d’armes à feu par des personnes non identifiées comme des forces de sécurité et de défense».Le forum Initiative citoyenne encourage les parties prenantes à «poser les jalons de l’élargissement du cercle des acteurs du Dialogue national à des mouvements citoyens, comme tous acteurs intervenant dans les mouvements citoyens (Frapp/France dégage, Y en a marre, Front de l’opposition, autorités religieuses et coutumières, acteurs locaux, etc.), dans les pourparlers qui doivent accompagner cette période de remise en question».Selon Initiative citoyenne, ces pourparlers doivent «accélérer les propositions de réformes du dialogue national, allant dans le sens d’une désescalade du climat de tension dans le pays ; prendre une position ferme sur les questions liées à l’audit du fichier et l’agenda électoral républicain et le respect des règles du jeu, afin d’apaiser le climat politique…».Ces trois leviers, soutient le texte, «considérés comme les gages d’une stabilité urgente du pays, ont été identifiés et soumis aux citoyens, acteurs et autorités de ce pays».