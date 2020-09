Sortie de Mame Mbaye Niang contre Amadou Ba, Mor Huchard réplique : "Sans Wally Seck, vous ne pouvez rassembler 10 personnes pour le président"

L'APR se déchire. Au lieu de faire bloc pour défendre la politique du président Macky Sall, les membres de l'Apr se donnent en spectacle et se lancent des piques assassines entre-eux.





À la suite de la sortie de Mbaye Niang contre Amadou Ba, tel un couperet, c'est le jeune responsable de Grand Dakar, Mor Huchard qui lui apporte une cinglante réplique.





Pour Mor Huchard, Mame Mbaye Niang est loin d'être celui qui doit apostropher Amadou Ba. "Il est trop petit, je dirai même insignifiant pour s'en prendre gratuitement à Amadou Ba qui a fait ses preuves aux côtés du President Macky Sall, tant en tant que ministre qu'en tant que responsable politique. Toutes les fois que President a besoin de lui, il a répondu présent avec la plus belle. In a gagné pour lui le référendum, les Législatives et le must, la dernière présidentielle. Si tous les leaders avaient la capacité de mobilisation de Amadou Ba, Macky Sall n'aurait même pas besoin de battre campagne" a d'entrée balafré Mor Huchard.





Poursuivant dans sa réplique, il invite Mame Niang à se prononcer sur sa force de mobilisation. "Vous n'avez pas le base politique pour oser critiquer ceux qui en ont. Lorsque vous organisez un meeting, pour réussir le rassemblement, il vous faut payer un concert de Wally Seck. Sinon, vous ne pouvez même mobiliser 10 personnes" a asséné Mor Huchard.





Évoquant les ambitions que Mame Niang prête à Amadou Ba, Mor Huchard l'invite à visionner la vidéo de la dernière sortie de ce dernier avec Pape Ngagne Ndiaye. "Certains analystes en sont arrivés à traiter Amadou Ba de poltron.





Tellement sa loyauté envers le president et sa vision 2035 a été sans conteste" a rappelé le jeune responsable de Grand Dakar.





Non sans terminer par une comparaison entre les deux hommes dans le cadre de leur gestion. "Que Mame Mbaye Niang dise le vérité sur sa gestion du Prodac au lieu de s'attaquer à celui qui a été nommé meilleur ministre des Finances" a achevé Mor Huchard.





Il termine son propos par un avertissement. "Vous vous êtes trompé de cible. Vous auriez dû apporter la réplique aux opposants qui n'ont de cesse de fusiller le président. Puisque vous avez de l'énergie pour parloter, apporter leur la contradiction. Quant à Amadou Ba, ce sera œil pour œil. Nous ne vous laisserons jamais le salir pour des positionnements bassement politiciens. A bon entendeur…"