Sortie polémique de Sonko : Abdoul Mbaye fait la leçon au leader de PASTEF…

Abdoul Mbaye sur la sortie polémique de Sonko sur Macky et la Casamance

L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye a donné son avis, suite à la sortie polémique du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, parlant de Macky Sall et de sa relation avec la Casamance. « Je suis contre et resterai contre tout propos, toute déclaration visant à exploiter politiquement la haine ethniciste ou raciale. Il faut arrêter cette stratégie de recherche de chaos et de fracture de notre Nation quelque soit le bord politique ! », a écrit le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail (ACT) sur sa page Twitter .