Souleymane Bachir Diagne : « L'universel, c'est un horizon qu'il faut forger en commun »

L’école normale supérieure de Paris accueille depuis le 7 février jusqu’en mai, l’un des plus grands penseurs contemporains du continent africain : Souleymane Bachir Diagne. Le philosophe est invité pour un séminaire sur le thème « Humaniser ». Dans un entretien accordé au média Le Point, il est revenu sur la nécessité d’impliquer les penseurs africains dans la recherche de solutions aux maux rencontrés dans le monde. Souleymane Bachir Diagne a, d’abord, souligné que l'Afrique travaille constamment à faire évoluer ses appréhensions des questions mondiales. En misant sur de nouvelles catégories et concepts « plus adaptés aux réalités contemporaines ». Une nouvelle voie dans laquelle s'inscrivent les « Ateliers de la Pensée de Dakar », qu’il fonde en 2017. « L'un des principes sur lesquels ces Ateliers se sont construits, c'est l'idée que les questions africaines sont des questions planétaires et que les questions planétaires sont des questions africaines. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas pour l'Afrique de s'enfermer dans son particularisme et d'élaborer une somme de connaissances qui serait simplement enfermée dans une identité africaine. L'Afrique pense au monde, pense sa relation au monde et pense son devenir », dit-il.











Pour Souleymane Bachir Diagne, la thèse selon laquelle les réflexions des penseurs africains se restreindraient à ses réalités socioculturelles, politiques… est complètement erronée. Bien au contraire, le professeur de philosophie les considère comme des penseurs de la totalité. « On dit que l'universel se trouve au nord et les suds ne peuvent apporter que leurs particularismes. Cela n'a aucun sens, ce n'est pas vrai. Désormais, nous convenons que l'universel, c'est un horizon qu'il faut forger en commun », estime-t-il.









Il ajoute : « C'est le sens du cours que je donne à l'ENS, sur l'universel. L'Afrique est en train de dire « allons-y ensemble » vers l'universel, inventons un humanisme qui soit un humanisme pour notre XXIe siècle. Et dans cet humanisme, l'Afrique a un apport absolument irremplaçable que le monde a besoin d'entendre. Dans cette constitution de l'universel, également, l'Afrique a un rôle important que le monde a besoin d'entendre. Cela est valable pour les humanités, les sciences sociales, mais également sur un plan plus technique ».









Dans son plaidoyer pour la reconnaissance et l’utilisation des technologies africaines, Souleymane Bachir Diagne s’est appuyé sur le secteur sanitaire avec notamment les « maladies émergentes ».









« Ebola est apparu en Afrique, personne ne s'en préoccupait, jusqu'au moment où il est apparu aux États-Unis, en Europe, etc. Et qui était en première ligne pour à la fois répondre à ce défi et également pour mener les recherches ? Ce sont des Africains. Une des contributions au cours sur les « Nouvelles compréhensions du monde », porte sur l'apport du Sénégal dans la lutte contre la désertification, à travers notamment, l'usage de plantes spécifiques pour développer la fameuse muraille verte. Ce sont des connaissances à partager avec le reste du monde », pense-t-il.