Souleymane Ndiaye attire l'attention sur l'importance de la stabilité du pays, seul moyen de le bâtir durablement

Les gens se battent pour des questions de principe. Il y a de quoi avoir des arrière-pensées quand quelqu'un qui n'a pas encore la confiance de la majorité veut subtiliser le pouvoir entre les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes qui a la confiance de la majorité et la légitimité de diriger du fait du jeu démocratique.





La maturité politique et la culture politique sont fondamentales pour le Sénégal que le monde connaît. Et comme le disait Mme Mimi Touré, il faut que l'on évite de tester les limites de la démocratie, au risque de plonger le pays dans des situations qu'on ne maîtrise.

Nous évoluons dans un monde où les enjeux de sécurité sont pratiquement les plus essentiels. Car si vous plongez dans l'instabilité, vous allez mettre 50 ans voire plus pour vous rattraper et le peuple s'en mordra les doigts (la jurisprudence libyenne est encore là sous nos yeux et ses conséquences dépassent les frontières de la seule Libye).





Aujourd'hui, chaque État est préoccupé par sa sécurité intérieure et la sécurisation de ses frontières.

Mais on dirait que certains Sénégalais sont amnésiques (pour les plus jeunes encore, on peut comprendre). Ils ont oublié qu'il y a des dizaines d'années de cela la situation était très grave dans le Sud du pays et qu'il aura fallu, pour que la paix s'installe progressivement, le tact du Président Abdou Diouf à l'époque pour mener une lutte armée contre la rébellion hors de nos frontières pour éviter d'éventuels dégâts collatéraux pour les populations sénégalaises, plus les rounds de négociations menés du temps de l'ancien Président Wade qui a beaucoup œuvré pour le dépôt des armes, et enfin les œuvres du Président Macky Sall qui, avec beaucoup de leadership, a pu se créer des alliés sûrs pour le Sénégal autour de nos frontières, permettant ainsi de lutter avec efficacité contre la criminalité transfrontalière et permettre la création d'un pont qui relie le Sénégal et la Gambie et favorise la libre circulation des biens et des personnes.





Aujourd'hui, c'est cela qu'il est question de préserver.





Par conséquent, nous invitons tous les acteurs politiques de tout bord à avoir un discours responsable. Ceux qui ont un discours teinté de violence ont une culture politique qui ne va pas plus loin que le bout de leur nez.





Le climat politique était de loin beaucoup plus tendu dans l'après-indépendance, et néanmoins, les acteurs politiques de l'époque ont su transcender leurs divergences d'opinions et se concentrer sur l'essentiel : le Sénégal tel que nous l'avons hérité des guides religieux et des Grands de nos grands intellectuels et leaders politiques. Il faut savoir raison garder.





De quoi se plaint véritablement une certaine opposition? C'est de ne pas vouloir subir de sanction pour n'avoir pas respecté les lois électorales. Est-ce qu'un État sérieux peut fonctionner ainsi ? A un moment donné, il faut aussi qu'on revienne simplement à la raison.