Soutien aux foyers religieux : Macky Sall réaffirme son serment

Parallèlement à son programme dédié à leur modernisation, le chef de l’État multiplie les gestes en faveur des cités dévolues au culte. Il en a annoncé quelques-uns jeudi dernier à Tivaouane, en marge de la célébration du Gamou.



Le Président Macky Sall était à Tivaouane jeudi dernier en prélude au Gamou, célébré ce samedi. À son arrivée dans la ville sainte, il s’est d’abord entretenu en privé avec le khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, à son domicile, avant de rejoindre la résidence El Hadji Malick Sy où s’est tenue la réception officielle à son honneur. Il a été accueilli par Serigne Mansour Sy Dabakh et d’autres dignitaires de la confrérie.



Après avoir souligné l’importance de la célébration du Gamou au Sénégal, «un legs incommensurable» de El Hadji Malick Sy, Macky Sall a dit son bonheur d’être à Tivaouane «pour communier avec tous et témoigner de (son) soutien renouvelé et de (son) attachement à la ville sainte et à l’héritage du Maodo Malick Sy».



Cet attachement peut être mesuré à travers les investissements de l’État déjà réalisés, en cours ou annoncés, à Tivaouane.Dans le cadre du programme de modernisation des foyers religieux, la cité de «Maodo» a eu sa part avec l’érection d’infrastructures d’accueil modernes.



Au-delà, l’État a apporté un appui financier pour la construction de la Grande Mosquée, effectué la pose de la première pierre pour un nouvel hôpital d’un coût de 46 milliards de francs CFA et procédé à l’extension des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.



Et jeudi dernier, devant ses hôtes, Macky Sall s’est engagé à aller encore plus loin. Il a annoncé la construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et la création d’un centre de formation professionnelle pour les jeunes. Son ambition étant, dit-il, de «faire de la cité du Maodo Malick un centre de rayonnement islamique moderne».





L’hommage de Médina Baye