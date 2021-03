SPECTRE DU CHAOS : «DES MINISTRES ET RESPONSABLES DE L’APR EN FUITE»

N’est-ce pas dans le malheur que l’on compte ses vrais amis et souteneurs ? En tout cas, Le Témoin signale qu’il y a des ministres et responsables de l’Alliance pour la République (APR) qui ne vont jamais sombrer avec le navire battant pavillon «Macky». Et pourtant, ce sont des jusqu’au-boutistes du Palais qui tiraient les ficelles depuis l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko. Ce, avec des discours incendiaires du genre : «Force restera à la loi !», «Personne ne peut brûler ce pays !», «La Justice ira jusqu’au bout», «Ces voyous de Pastef seront traqués»…Mais, tout cela n’était que des déclarations à caractère populiste. Pour preuve, durant ce week-end de tous les dangers, Le Témoin a appris que certains ministres, responsables de Benno Bokk Yakaar (BBY), députés APR et autres magistrats sont allés se réfugier incognito, en compagnie de leurs familles, dans des hôtels ou des résidences secondaires à Saly Portudal, pour se mettre à l’abri d’un chaos. Et, pour éviter que leurs rutilantes voitures soient brûlées ou saccagées, ces autorités les ont confiées à des amis, parents et autres voisins. Macky appréciera.