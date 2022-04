Statut de l’Odf dans les Etats membres de l’Oci : La loi votée par les députés

L'Assemblée nationale a voté, ce mardi 12 avril, le projet de loi n°44/2021 autorisant le président de la République à ratifier le statut de l’Organisation pour le développement de la femme (Odf) dans les États membres de l’Organisation de coopération islamique (Oci), adopté lors de la 37e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue en 2010, à Douchanbé (Tadjikistan).





Organisme spécialisé de l'Oci ayant son siège au Caire (République arabe d'Egypte), l'Odf a pour objectif la promotion du statut de la femme pour son autonomisation à travers des programmes dans les secteurs de la santé, de la formation et de l'éducation, entre autres.





Prenant la parole lors des travaux en commission, la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a ainsi rappelé que le statut de l’Odf traite principalement du statut juridique, des objectifs de l’organisation, de l’adhésion, des organes de l’organisation, du directeur exécutif et de la ratification et de l’amendement.





«Membre fondateur de l'Organisation de coopération islamique (Oci) dont la Charte constitutive fut adoptée en 1969 à Rabat (Royaume du Maroc), notre pays s’est toujours engagé dans la promotion des idéaux islamiques de paix, de compassion, de tolérance, d'égalité, de justice et de dignité humaine au sein de l’organisation. C’est fort de cet ancrage dans les valeurs islamiques que le Sénégal a organisé, à deux reprises, en décembre 1991 et en mars 2008, le Sommet des souverains, chefs d'Etat et de gouvernement (l'organe suprême délibérant) de l'Oci», a-t-elle rappelé.





Avant de continuer : «Ce rôle prépondérant de notre pays milite, par conséquent, en faveur de la ratification du statut de l'Odf et cet acte lui conférera le statut de membre de plein droit avec voix délibérante. Ce statut est entré en vigueur le 31 juillet 2020, après la ratification de ses instruments par quinze Etats membres.»