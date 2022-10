Stratégie de victimisation, marketing politique : L’Etat, carburant du moteur Sonko ?

Empêcher la tournée politique du leader Ousmane Sonko par cette mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre, c’est cela la menace à l’ordre public en plus d’enfreindre la légalité. Une maladresse politique qui s’avère une grande pub pour Sonko. De la retenue! https://t.co/ZArfNxFeSk — Alioune Tine (@aliounetine16) October 16, 2022





Et le leader de Pastef n'a pas manqué de capitaliser sur cet incident. En atteste la réactivité observée à la suite des événements. « On ne peut pas en vouloir à Ousmane Sonko de vouloir jouer à fond sur la carte de la victimisation. Plus qu'une stratégie individuelle, il y a des faits réels qui laissent penser aux populations qu'il y aurait un acharnement du pouvoir (le système) sur Ousmane Sonko. Pour rappel, Ousmane Sonko n'a ni une interdiction de circuler dans le territoire sénégalais, ni celle de rencontrer, échanger avec les populations. Ces interventions des forces de l'ordre sur décisions des préfets et autres semblent, aux yeux des populations, disproportionnées. Elles ne viennent que renforcer un sentiment d'injustice vis-à-vis de la personne d'Ousmane Sonko, de surcroît visible en live preuve à l'appui sur les réseaux sociaux», analyse le docteur Moussa Diop, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication. Ce dernier explique le process qui permet à Ousmane Sonko d’engranger d’avantage popularité.





« Ces actes incidents provoquent un élan de sympathie vis-à-vis de toute victime contre l'injustice (Ousmane Sonko); ont un impact positif dans la promotion des actions à visée politique d'Ousmane Sonko ce qui signifie que les meilleurs agents publicitaires, attachés de presse et chargé de communication d'Ousmane Sonko, sont les forces de l'ordre agissant à coup de réquisition, d'arrêté préfectoral. Ils valident le match Sonko Vs le système entérinant ainsi les thèses du complot et de l'acharnement. Ils valident la bipolarisation de la vie politique organisée autour d'un duel Sonko-Macky avec avantage communicationnelle pour Sonko ».





Le leader de Pastef détient dès lors un avantage concurrentiel par rapport à ses adversaires. L’illustration est qu’en ce lundi, il est l’homme dont on parle le plus. L’Etat n’a donc visiblement appris de ses erreurs et continue de nourrir le monstre qu’il a lui-même fabriqué.





Toutefois ce mythe pourrait s’effondrer avance Moussa Diop. « Cette victimisation cesserait de marcher, si l'affaire Adji sarr-Sonko, montre aux populations que Sonko serait le monstre qu'on essaie de nous décrire, analyse-t-il. Je rappelle que la figure Sonko est surtout promue par un ensemble de frustrations : Françafrique, néocolonialisme, élites sénégalaises supposées corrompues. Quand on ajoute la question de l'usage perçue "abusive" des forces de défense et de sécurité, le concernant : on a là une figure qui symbolise une double victimisation. Victime d'un ordre international injuste politiquement, historiquement, culturellement et économiquement (vis-à-vis de l'Afrique puis de Sonko) . Et de fait une victime d'un système politique national (même imaginée) sous influence de l'ordre international désigné ci-dessus et qui perpétue les mêmes injustices, violences et exactions contre la figure de Sonko, construite comme incarnation d'un Sénégal et d'une Afrique jeune, libre et décomplexée. »