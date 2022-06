Supposée demande de l’UE pour le report des Législatives au Sénégal: Le Palais dément

«L'Union européenne via une correspondance écrite, a même saisi le Président Macky Sall pour un report, du moins un décalage de la date de ces joutes électorales prévues le 31 juillet 2022, afin d’apaiser la tension et d’aplanir les différends», a affirmé Confidentiel Afrique. Des propos relayés par plusieurs sites. Ce qui a fait réagir le pôle Communication de la Présidence de la République du Sénégal. Dans un communiqué reçu, il a apporté un démenti sans autres précisions. «Une information publiée par la presse en ligne fait état d'une correspondance adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall par l'Union Européenne demandant le report des élections Législatives du 31 juillet 2022. Le Pôle Communication de la Présidence de la République tient à porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale, qu'il s'agit d'une fausse information », a-t-on indiqué dans le document reçu, ce mercredi 22 juin.