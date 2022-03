Supposée légalisation de l’homosexualité : Ndeye Saly Diop Dieng apporte la réplique à « And Sam jiko yi »

Ndeye Saly Diop Dieng apporte la réplique à And Sam Jiko yi sur l'homosexualité

La célébration de la Journée internationale des droits de la femme à travers le monde, ce mardi 8 mars, a été l’occasion pour la ministre sénégalaise de la Femme, de la famille, du Genre et de la Protection de l’enfance d’apporter la réplique à ceux qui estiment que le Sénégal veut légaliser l’homosexualité par des subterfuges, à travers des documents rédigés sur le genre par les services de son ministère.





La ministre Ndèye Saly Diop Dieng n’y va pas du dos de la cuillère pour répondre aux membres du mouvement And Sam Jiko Yi qui accusent l’Etat de protéger les homosexuels.





De l’avis de la ministre qui répondait aux questions des journalistes, «les valeurs de notre pays doivent être préservées. Il s’agit des valeurs d’intégrité, de loyauté, d’honnêteté intellectuelle. Les gens ont évoqué la stratégie qui se trouve dans notre ministère. C’est la stratégie nationale pour l’équité et la légalité genre qui est visée dans cette polémique (Ndlr : And Sam Jiko Yi )».