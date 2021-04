Suppression du parrainage : La CCR remet en cause et conteste avec vigueur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) s’est réunie le jeudi 29 avril 2021, au siège de l’APR, pour analyser la situation politique nationale et internationale.





Abordant l’actualité politique nationale, la CCR a relevé, avec étonnement, la décision anachronique rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant à l’Etat du Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage, dans un délai de 06 mois.





La CCR remet en cause et conteste avec vigueur une telle décision car, la Cour de justice de la CEDEAO a non seulement outrepassé ses compétences, mais elle a surtout porté atteinte à la souveraineté du Sénégal. En effet, ladite Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales encore moins aux lois que les peuples se sont librement dotées.





En l’espèce, il est bon de rappeler que la loi sur le parrainage est une matérialisation de l’une des réformes innovantes contenues dans le projet de révision constitutionnelle du 05 avril 2016, adopté par référendum et qui donnait une priorité absolue à la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique.





Cette la loi sur le parrainage ne peut donc aucunement porter atteinte à la libre participation aux élections. Au contraire, elle renforce le pouvoir du peuple en lui permettant d’avoir plus de lisibilité dans le choix des candidats rationalisés. Sous ce rapport, la CCR rappelle que le Sénégal, compte tenu de sa longue histoire politique et institutionnelle, est une démocratie majeure en Afrique et dans le monde.





Sur un autre registre, la CCR porte une attention particulière sur l’actualité au niveau de la sous-région, notamment au Tchad, avec la mort brusque du Président Idriss Deby. En effet, cette disparition suscite des inquiétudes sur les risques d’instabilités dans la zone du Sahel.





C’est pourquoi, la CCR encourage le Président de la République, Macky SALL, à mettre davantage à profit son leader confirmé au sein de l’UA et du G5 Sahel pour travailler à la stabilisation du Tchad, dans une transition maitrisée.





Enfin, la CCR félicite le Président de la République, Malick SALL, pour le succès éclatant du Conseil Présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, tenu le 22 avril 2021 au Centre Abdou DIOUF de Diamniadio.





Au-delà du dialogue direct et fécond avec la jeunesse, la Ccr salue la forte volonté réaffirmée du Président de la République de prendre en charge les préoccupations de cette cible prioritaire, à travers la mise en place du programme d’urgence pour l’emploi des jeunes.





Cet ambitieux programme s’inscrit, sans nul doute, dans une dynamique porteuse de progrès et d’espoir, avec la création d’emplois massifs, dont 65000 dès le mois de mai 2021. Aussi, la mise en place d’un Guichet Unique dans les 45 départements du Sénégal permettra-t-elle d’optimiser les interventions des différentes structures, de favoriser la synergie et la concertation, mais surtout de mettre à profit les énormes potentialités de nos terroirs, dans des segments de production qui génèrent de la richesse et des emplois.





La CCR lance donc un appel à toutes les forces vives de la Nation, notamment les jeunes, à saisir cette belle opportunité pour bâtir un véritable Pacte national pour l’Emploi des Jeunes, en accompagnant activement la mise en œuvre du programme d’urgence, dans un esprit de citoyenneté et de co-construction.





Fait à Dakar, le 29 avril 2021